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    Тренера Гвоздика введуть в Міжнародний зал боксерської слави

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    Тедді Атлас і Олександр Гвоздик - Тренера Гвоздика введуть в Міжнародний зал боксерської слави
    Тедді Атлас і Олександр Гвоздик

    Урочиста церемонія відбудеться 6-9 червня в Канастоті

    Тренер новоспеченого чемпіона WBC Олександра Гвоздика (16-0, 12 КО) Тедді Атлас буде введений в Міжнародний зал боксерської слави.

    Про це повідомляє Boxing Scene.

    У 2019 році у Зал будуть введені колишні боксери Дональд Каррі, Джуліан Джексон, Бадді Мак-Герт, Тоні Демарк, промоутер Дон Елбаум, рефері Гай Жютра, публіцист Лі Самуельс, а також телеексперт і тренер Тедді Атлас.

    Протягом своєї кар'єри тренера Атлас працював з такими боксерами як Майкл Мурер, Баррі Мак-Гіган, Олександр Повєткін, Тімоті Бредлі і Олександр Гвоздик.

    Як спортивний коментатор Атлас працював на Олімпійських іграх в Сіднеї-2000, Афінах-2004, Пекіні-2008, Лондоні-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016.

    Зараз американець працює на телеканалі ESPN.

    Церемонія введення в Зал відбудеться з 6 по 9 червня 2019 року в Канастоті, що в передмісті Нью-Йорка.

    Як відомо, у неділю у канадському Квебеку відбувся бій 41-річного Стівенсона та 31-річного Олександра Гвоздика, поєдинок завершився перемогою українського боксера нокаутом в 11-му раунді.

    Після бою Стівенсон був госпіталізований і поміщений у відділення інтенсивної терапії, зазначалося, що він був введений у штучну кому через можливий крововилив у мозок.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс Олександр Гвоздик
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