Тренера українців розізлило питання журналіста на чемпіонаті світу з футболу



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Олександра петракова розлютило дилетантське питання ФФУ

Олександр Петраков не став відповідати на ідіотське питання

Головний тренер збірної України з футболу U20 Олександр Петраков не стримався під час флеш-інтерв'ю після перемоги над командою Катару.

Українці завдяки цьому успіху ґарантували собі вихід в 1/8 фіналу, проте наш наставник різко відреагував на репліку журналіста про те, що гра збірної сильно відрізнялася від стартової з США.

«Важка гра. Я знав, що вона така буде. Дуже багато футболістів не встигли відновитися. Ми не так часто граємо такі ігри - ось у чому причина. Психологічно трохи не тягнемо. Ну давайте ми поїдемо з чемпіонату, раз вам не подобається. Усе, до побачення!» - сказав Петраков корепондентові UA:Перший і припинив коментар.