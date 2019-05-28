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    Тренера українців розізлило питання журналіста на чемпіонаті світу з футболу

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    Олександра петракова розлютило дилетантське питання - Тренера українців розізлило питання журналіста на чемпіонаті світу з футболу
    Олександра петракова розлютило дилетантське питання
    ФФУ

    Олександр Петраков не став відповідати на ідіотське питання

    Головний тренер збірної України з футболу U20 Олександр Петраков не стримався під час флеш-інтерв'ю після перемоги над командою Катару.

    Українці завдяки цьому успіху ґарантували собі вихід в 1/8 фіналу, проте наш наставник різко відреагував на репліку журналіста про те, що гра збірної сильно відрізнялася від стартової з США.

    «Важка гра. Я знав, що вона така буде. Дуже багато футболістів не встигли відновитися. Ми не так часто граємо такі ігри - ось у чому причина. Психологічно трохи не тягнемо. Ну давайте ми поїдемо з чемпіонату, раз вам не подобається. Усе, до побачення!» - сказав Петраков корепондентові UA:Перший і припинив коментар.

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