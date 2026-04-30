Тренера збірної України з баскетболу несподівано звільнили з польського клубу

Айнарс Багатскіс припинив співпрацю з клубом «Шльонск» Вроцлав

Польський «Шльонск» оголосив про звільнення головного тренера команди Айнарса Багатскіса, який поєднував цю посаду з роботою в збірній України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу з Вроцлава.

Звільнення Багатскіса: що відомо

«Це рішення було ухвалене в інтересах команди та з думкою про досягнення найкращих результатів у завершальній фазі регулярного сезону та в майбутніх матчах плейоф», – повідомили в клубі.

Багатскіс очолив команду перед стартом поточного сезону. Під його керівництвом «Шльонск» зіграв 28 матчів у чемпіонаті Польщі, в яких здобув 18 перемог, завдяки чому посідає четверте місце у турнірній таблиці. Наразі у команди у чемпіонаті чинна серія з чотирьох поразок поспіль.

Також поляки виступали в Єврокубку, де зайняли девʼяте місце на груповому етапі, вигравши 5 з 13 матчів.

Зазначимо, що за «Шльонск» виступає гравець збірної України Іссуф Санон, який є одним із лідерів команди.

