Australian Open. Бондаренко стартувала з перемоги, Козлова на старті програла росіянці
- Сьогодні, 12:12
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Розсилка
У другому колі Бондаренко зустрінеться саме з Павлюченковою
Катерина Бондаренко вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У стартовому матчі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.
На жаль, ще одна представниця України на цьому турнірі Катерина Козлова свій матч програла.
У першому колі українка програла російській тенісистці Анастасії Павлюченковій.
У другому колі Бондаренко зустрінеться саме з Павлюченковою.
Нагадаємо, у друге коло також вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександр Долгополов.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand SlamЖіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - $22,624,000
Перший раунд
Катерина Бондаренко (Україна) – Вікторія Голубич (Швейцарія) – 7:6 (3), 4:6, 6:2
Анастасія Павлюченкова (Росія) – Катерина Козлова (Україна) – 3:6, 6:4, 6:3