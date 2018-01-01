Australian Open. Бондаренко стартувала з перемоги, Козлова на старті програла росіянці

У другому колі Бондаренко зустрінеться саме з Павлюченковою

Катерина Бондаренко вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У стартовому матчі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич. На жаль, ще одна представниця України на цьому турнірі Катерина Козлова свій матч програла. У першому колі українка програла російській тенісистці Анастасії