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    Australian Open. Бондаренко стартувала з перемоги, Козлова на старті програла росіянці

    У другому колі Бондаренко зустрінеться саме з Павлюченковою
    Катерина Бондаренко вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У стартовому матчі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич. На жаль, ще одна представниця України на цьому турнірі Катерина Козлова свій матч програла. У першому колі українка програла російській тенісистці Анастасії
    • Сьогодні, 12:12
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    Катерина Бондаренко. Фото: БТУ
    Катерина Бондаренко. Фото: БТУ

    У другому колі Бондаренко зустрінеться саме з Павлюченковою

    Катерина Бондаренко вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

    У стартовому матчі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.

    На жаль, ще одна представниця України на цьому турнірі Катерина Козлова свій матч програла.

    У першому колі українка програла російській тенісистці Анастасії Павлюченковій.

    У другому колі Бондаренко зустрінеться саме з Павлюченковою.

    Нагадаємо, у друге коло також вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександр Долгополов.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд - $22,624,000

    Перший раунд

    Катерина Бондаренко (Україна) – Вікторія Голубич (Швейцарія) – 7:6 (3), 4:6, 6:2

    Анастасія Павлюченкова (Росія) – Катерина Козлова (Україна) – 3:6, 6:4, 6:3

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Олександр Долгополов
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