Нападник «Боруссії» Голанд перевершив досягнення легендарного ван Ністелроя

Норвезький форвард забив 21 м’яч у Лізі чемпіонів за 17 матчів

Нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд забив два голи в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти «Бешикташа» (2:1). Тепер в його активі 21 м’яч у 17-ти матчах в турнірі. Це – рекордний показник. Такими бомбардирськими якостями не могли похвалитися навіть Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. А до цього рекордсменом за цим показником був Руд ван Ністелрой. Колишній форвард збірної Нідерландів, «Манчестер Юнайтед» і «Реала» забив 21 гол за 27 матчів у Лізі чемпіонів. Філіппо Індзагі для цього знадобилося 28 ігор, Маріо Гомесу – 32, Маріо Жардел, Каріму Бензема і Рівалдо – по 35.

Крім того, 21-річний норвежець забив три м'ячі та віддав три гольові передачі в трьох поєдинках чемпіонату Німеччини. Відтак його визнали найкращим гравцем Бундесліги останнього місяця літа.

Боруссія після чотирьох зіграних турів німецької першості розташувалася на третьому рядку таблиці, маючи в своєму активі три перемоги і одну поразку.