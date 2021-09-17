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    Нападник «Боруссії» Голанд перевершив досягнення легендарного ван Ністелроя

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    Ерлінг Голанд забиває більше одного гола за гру - Нападник «Боруссії» Голанд перевершив досягнення легендарного ван Ністелроя
    Ерлінг Голанд забиває більше одного гола за гру
    Фото з відкритих джерел

    Норвезький форвард забив 21 м’яч у Лізі чемпіонів за 17 матчів

    Нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд забив два голи в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти «Бешикташа» (2:1). Тепер в його активі 21 м’яч у 17-ти матчах в турнірі. Це – рекордний показник. Такими бомбардирськими якостями не могли похвалитися навіть Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. А до цього рекордсменом за цим показником був Руд ван Ністелрой. Колишній форвард збірної Нідерландів, «Манчестер Юнайтед» і «Реала» забив 21 гол за 27 матчів у Лізі чемпіонів. Філіппо Індзагі для цього знадобилося 28 ігор, Маріо Гомесу – 32, Маріо Жардел, Каріму Бензема і Рівалдо – по 35.

    Крім того, 21-річний норвежець забив три м'ячі та віддав три гольові передачі в трьох поєдинках чемпіонату Німеччини. Відтак його визнали найкращим гравцем Бундесліги останнього місяця літа.

    Боруссія після чотирьох зіграних турів німецької першості розташувалася на третьому рядку таблиці, маючи в своєму активі три перемоги і одну поразку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ерлінґ Голлан
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    Нападник «Боруссії» Голанд перевершив досягнення легендарного ван Ністелроя