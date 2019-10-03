Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону завершила кар’єру



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Анастасія Кузьміна Фейсбук

Перша олімпійська медалістка з біатлону Словаччини не виступатиме в новому сезоні

Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анастасія Кузьміна оголосила про завершення професіональної кар’єри. Про це спортсменка написала в соцмережах.

Кузьміна стала першою олімпійською медалісткою з біатлону для Словаччини та першою чемпіонкою зимової Олімпіади для країни.

Кузьміна, що народилася в російській Тюмені, з 2008 року виступала за Словаччину. Усі свої досягнення в біатлоні здобула після зміни громадянства. Вона тричі перемагала на Олімпіадах, виграла золото чемпіонату світу та двічі – чемпіонату Європи.