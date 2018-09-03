Трьох українських плавців спіймано на вживанні допінгу



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Крутоголовій, Іванову та Кудако заборонено виступати протягом найближчих чотирьох років

З метою боротьби з уживанням допінгу серед спортсменів, під час проведення чемпіонату України з плавання 11-14 квітня 2018 року у Харкові відбувся відбір біологічних проб фахівцями Національного антидопінгового центру (далі НАДЦ).

Три проби виявили наявність заборонених субстанцій в організмах спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації плавання України.

НАДЦ здійснив комплекс процедурних дій щодо виявлення усіх обставин порушення антидопінгового законодавства та прийняв наступні рішення:

- заборонити Крутоголовій Юлії брати участь у спортивній діяльності з 17 липня 2018 року до 16 липня 2022 року; анулювати усі результати спортсменки з дати забору проби 13 квітня 2018 року до 17 липня 2018 року з позбавленням медалей, призів і залікових очок;

- заборонити Іванову Олексію брати участь у спортивній діяльності з 18 липня 2018 року до 17 липня 2022 року; анулювати всі результати спортсмена з дати забору проби 12 квітня 2018 року до 18 липня 2018 року з позбавленням медалей, призів і залікових очок;

- заборонити Кудако Тетяні брати участь у спортивній діяльності з 28 липня 2018 року до 27 липня 2022 року; анулювати усі результати спортсменки з дати забору проби до 28 липня 2018 року з позбавленням медалей, призів і залікових очок.

Інформація про вказані вище порушення та санкції направлена до відома Міжнародної федерації плавання (FINA) та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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