Перша в історії медаль для України: спортсменка виборола «золото» на Євро з фехтування U23

Спортсменка виборола першу медаль для України у рапірі на чемпіонатах Європи U23

Рапіристка Ольга Сопіт золотом відкрила лік українським медалям на чемпіонаті Європи з фехтування U23

Рапіристка Ольга Сопіт золотом відкрила лік українським медалям на чемпіонаті Європи з фехтування U23, що стартував у Будапешті. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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Це перша медаль для України у рапірі на чемпіонатах Європи U23.

На шляху до п’єдесталу українка з однаковим рахунком 15:11 здолала перших трьох суперниць – новоспечену чемпіонку світу серед кадеток британку Амелі Цанг, Ліор Друк з Ізраїлю та авторку історичної для України бронзи Гран-прі у Турині, подругу по команді Аліну Полозюк.

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Гарантувавши собі нагороду, вихованка Алли та Дмитра Миронюків, не зупинилася й у наднапружених поєдинках. Поступаючись на старті двобоїв, вона перемогла двох італійок: спочатку в 1/2 – Анну Крістіно (15:12), а у фіналі – Вітторію Чіампаліні (15:10).

Нагадаємо, російські олімпійські чемпіони із тхеквондо, Владислав Ларін та Максим Храмцов, не допущені до чемпіонату світу в Баку.

Комісія з розгляду заявок визначила, що двоє претендентів на участь у турнірі не відповідають критеріям допуску. Що саме стало приводом для їхнього відведення не повідомляється. Згідно з рекомендаціями МОК, спортсмени не повинні підтримувати російське вторгнення в Україну та представляти збройні сили чи силові відомства.

До слова, уряд Камеруну заборонив футбольній збірній проводити контрольний матч із Росією.

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Гра мала пройти в Москві 15 червня на стадіоні «Лужники», проте зараз стало відомо про те, що національна команда Камеруну відмовилася від спарингу.