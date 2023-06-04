Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Бельгії упав з велосипеда та знепритомнів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Бельгії упав з велосипеда та знепритомнів
Александр Де Кроо сказав, що від значних травм його врятував шолом
фото: Александр Де Кроо/Facebook

Александру Де Кроо довелося провести ніч у лікарні

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час прогулянки впав з велосипеда, ненадовго втратив свідомість та отримав кілька подряпин. Про цей випадок він сам розповів у відео, опублікованому у Facebook. Де Кроо запевнив, що зараз почувається добре.

Прем'єр-міністр Бельгії провів ніч в університетській лікарні Гента, де його обстежили. У неділю вранці він був уже вдома.

«На щастя, у мене був шолом, і мій син викликав екстрену допомогу. Я хотів би подякувати екстреній службі UZ Gent (Університетської лікарні Гента). Дякую за турботу цієї ночі. Спорт корисний для вашого здоров'я, але іноді треба бути трошки обережним...» – підсумував він у короткому відео.

Бельгійське видання La Libre повідомляє, що прем'єр-міністр впав з велосипеда в суботу  ввечері, коли їхав із сином. Впавши на голову, він на кілька хвилин втратив свідомість. Аварія сталася за кілька сотень метрів від його будинку в Бракелі (Східна Фландрія).

Цей нещасний випадок не вплине на розклад очільника уряду на наступний тиждень, запевняють в його офісі.

Раніше президент США Джо Байден спіткнувся й упав на сцені під час урочистої церемонії вручення дипломів випускникам Академії Військово-повітряних сил США в Колорадо.

Теги: спорт міністр аварія Бельгія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бельгія готує новий пакет допомоги Україні
Бельгія готує новий пакет допомоги Україні
4 травня, 15:20
Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп, 9 лютого 2023 року
Бельгія передала Україні 92 млн євро, отриманих від заморожених активів РФ
12 травня, 21:45
Винищувач F-16
Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16
17 травня, 02:55

Соціум

Прем'єр-міністр Бельгії упав з велосипеда та знепритомнів
Прем'єр-міністр Бельгії упав з велосипеда та знепритомнів
Російські добровольці пропонують губернатору Білгородщини переговори (відео)
Російські добровольці пропонують губернатору Білгородщини переговори (відео)
Добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео)
Добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео)
Обстріли Білгородщини: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися
Обстріли Білгородщини: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися
Залізнична катастрофа в Індії: загинули майже 300 людей (фото, відео)
Залізнична катастрофа в Індії: загинули майже 300 людей (фото, відео)
Російські чиновники бояться поєднання синьо-жовтих кольорів – британська розвідка
Російські чиновники бояться поєднання синьо-жовтих кольорів – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
68K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
62K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
19K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
17K
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
15K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту