Прем'єр-міністр Бельгії упав з велосипеда та знепритомнів

Александр Де Кроо сказав, що від значних травм його врятував шолом

Александру Де Кроо довелося провести ніч у лікарні

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час прогулянки впав з велосипеда, ненадовго втратив свідомість та отримав кілька подряпин. Про цей випадок він сам розповів у відео, опублікованому у Facebook. Де Кроо запевнив, що зараз почувається добре.

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Прем'єр-міністр Бельгії провів ніч в університетській лікарні Гента, де його обстежили. У неділю вранці він був уже вдома.

«На щастя, у мене був шолом, і мій син викликав екстрену допомогу. Я хотів би подякувати екстреній службі UZ Gent (Університетської лікарні Гента). Дякую за турботу цієї ночі. Спорт корисний для вашого здоров'я, але іноді треба бути трошки обережним...» – підсумував він у короткому відео.

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Бельгійське видання La Libre повідомляє, що прем'єр-міністр впав з велосипеда в суботу ввечері, коли їхав із сином. Впавши на голову, він на кілька хвилин втратив свідомість. Аварія сталася за кілька сотень метрів від його будинку в Бракелі (Східна Фландрія).

Цей нещасний випадок не вплине на розклад очільника уряду на наступний тиждень, запевняють в його офісі.

Раніше президент США Джо Байден спіткнувся й упав на сцені під час урочистої церемонії вручення дипломів випускникам Академії Військово-повітряних сил США в Колорадо.