Україна має брати участь в спортивних змаганнях з росіянами – Діанов

На думку захисника «Азовсталі», українським спортсменам потрібно старанно готуватися до поєдинків проти росіян

Українські спортсмени мають брати участь у змаганнях, до яких допустили росіян і білорусів. Таку думку висловив захисник «Азовсталі» Михайло Діанов в інтерв’ю Tribuna.com.

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За словами військового, Україна обов’язково має виступати на змаганнях, де присутні росіяни, проте не на території РФ.

«Треба виступати і вигравати в них. Україна має бути обов’язково присутня на змаганнях, де беруть участь м**калі. Немає значення, який це вид спорту – фехтування, шахи, теніс. Наприклад, я дуже хочу, щоб Усик наваляв якомусь москалю по повній програмі. Уявляєте з яким задоволенням він би це робив. Джошуа та інші його суперники – це все понти. Поставте проти нього москаля, щоб він вибив з нього все г*мно», – сказав Діанов.

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На думку захисника «Азовсталі», українським спортсменам потрібно старанно готуватися до поєдинків проти росіян.

«Супер! Якщо десь в тенісі українка програла росіянці, то нічого страшного. Це спорт. Але з ними треба змагатися і готуватися до цього поєдинку, як до свого останнього, порвати собі всі зв’язки, але виграти. В українців більша мотивація виграти, ніж в м**калів», – сказав Діанов.

Нагадаємо, виконком Федерації фігурного катання на ковзанах Росії схвалив перехід Діани Девіс та Гліба Смолкіна, які виступають у танцях на льоду, до збірної Грузії. Про це повідомила головний тренер збірної Росії з фігурного катання Олена Чайковська.

До слова, українська тенісистка Еліна Світоліна у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаррос» (1/8 фіналу) перемогла дев'яту росіянку, атлетку Дарію Касаткіну.