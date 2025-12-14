Головна Світ Соціум
У Європі діяли «українські нацисти»: хто за ними стояв

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Європі діяли «українські нацисти»: хто за ними стояв
Праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом «Слава Україні»
Агенти російської спецмережі намагалися прив’язувати нацистські символи до українців

Російські спецслужби організовували у Відні та інших містах Європи масштабну дезінформаційну кампанію під фальшивим українським прапором з метою підірвати довіру до України. Як інформує «Главком», про це повідомили у розслідуванні австрійського видання Profil.

У березні 2025 року спецслужба викрила російську дезінформаційну операцію в Австрії. Та лише у грудні журналісти отримали доступ до деталей слідства.

За даними справи, координував цю мережу австрієць Ян Марсалек, який вже тривалий час працює на російські спецслужби. З 2022 року він разом із громадянином Болгарії Орліном Русєвим організовував виготовлення та розміщення наклейок і графіті з праворадикальною та неонацистською символікою в публічних місцях. Вони намагалися створити враження, що відповідну символіку поширюють українці.

«Прихована російська операція відбувалася не лише в Австрії. Марсалек віддавав вказівки проводити цілеспрямовані акції у публічному просторі з метою формування негативних настроїв щодо України. Основна зона діяльності його агентів – Відень. Редакціям profil, Süddeutsche Zeitung, NDR і WDR ексклюзивно стали доступні нові чати та матеріали слідства. Досі таємні документи вперше з вражаючою деталізацією показують, як у Європі планується і реалізується децентралізована російська дезінформація», – ідеться у розслідуванні.

Праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом «Слава Україні» та доповнювали образливими закликами проти росіян.

Також учасники кампанії створили мережу вебсайтів, які імітували європейські осередки українського полку «Азов».

«Сайти мали рекламуватися за допомогою спеціально виготовлених наклейок і графіті в європейських столицях, щоб створити враження масової підтримки та присутності «Азову» в Європі. Марсалек також прямо формулював пропагандистську мету операції, зазначаючи, що люди мають знати, що нацисти знову тут, і розраховував на особливо сильну реакцію в Німеччині та Австрії з огляду на їхнє історичне минуле», – додають у матеріалі.

Як повідомлялося, угорські агенти роками займалися шпигунською діяльністю в Брюсселі. Ба більше вони навіть намагалися вербувати європейських чиновників.

Нагадаємо, у травні єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї заблокував схвалення плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу. Варгеї, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію про відмову від енергоносіїв із Росії за кілька годин до очікуваного оприлюднення.

росія українці Відень дезінформація

