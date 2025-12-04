До переїзду у Росію Едвардс виступав у Національній студентській асоціації спорту (NCAA) у США

23-річний американський баскетболіст Терренс Едвардс, який виступав за російський «Автодор», відмовився повертатися в розташування клубу після поїздки до Сполучених Штатів Америки.. Про це повідомляє «Главком».

«Баскетбольний клуб «Автодор» інформує про те, що гравець Терренс Едвардс не повернувся до клубу після короткострокової поїздки до США і повідомив про своє небажання повертатися до Росії.

Клуб вживатиме всіх необхідних заходів, включаючи юридичні, для захисту своїх інтересів щодо контракту з Едвардсом», – йдеться у заяві російської команди.

Терренс став гравцем «Автодора» у серпні 2025 року. До переїзду до Росії Едвардс виступав у Національній студентській асоціації спорту (NCAA) у США.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.