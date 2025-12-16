Міжнародна федерація санного спорту відсторонила трьох росіян від олімпійської кваліфікації

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії

«Главкому» з власних джерел стало відомо, що Міжнародна федерація санного спорту (FIL) позбавила нейтрального статусу відразу трьох російських санкарів.

У жовтні Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону на участь у змаганнях FIL російських спортсменів, які відповідають критеріям «нейтральності».

Пізніше FIL надав нейтральний статус шістьом росіянам. Його отримали: Софія Мазур, Дар'я Олесик, Ксенія Шамова, Олександр Горбацевич, Павло Репілов та Матвій Пересторонін.

Згідно з інформацією джерел «Главкома», FIL, після розгляду доказів щодо підтримки російськими санкарями війни проти України та порушення ними вимог щодо нейтральності, позбавив нейтрального статусу Горбацевича, Мазур та Шамову.

Таким чином, ці санкарі втратили можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.