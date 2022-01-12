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    Троє українців залишили Australian Open

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    В кваліфікації&nbsp;Australian Open залишилося дві українки - Троє українців залишили Australian Open
    В кваліфікації Australian Open залишилося дві українки
    фото з відкритих джерел

    Ракетки склали Сачко, Бондаренко і Снігур

    На Відкритому чемпіонаті Австралії українці продовжують нести втрати. Слідом за Сергієм Стаховським, ракетки зачохлили Віталій Сачко, Катерина Бондаренко і Дар’я Снігур.

    Сачко зустрічався з сербом Ніколою Мілоєвичем. Поступившись у першому сеті, Віталій зумів зрівняти рахунок у другому, але перед тай-брейком покликав на корт лікаря. Той його поставив на ноги, але у вирішальний момент Мілоєвич виявився сильнішим.

    Катерина Бондаренко зустрічалася з Ребеккою Маріно з Канади. У другому сеті українка вела в рахунку, але поступилася в трьох геймах поспіль – 3:6, 4:6.

    Дар’я Снігур грала з іспанкою Ребекою Масаровою і склала зброю майже без боротьби – 3:6, 1:6.

    Леся Цуренко і Катерина Брендл (Козлова) вийдуть на корт другим запуском (о 10-й ранку за Києвом).

    Тим часом Еліна Світоліна розповіла, яку безцінну пораду їй дав Кличко.

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    Теги: теніс Катерина Бондаренко Леся Цуренко Дарія Снігур
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    Троє українців залишили Australian Open