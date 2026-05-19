Тупало здобула золото молодіжного чемпіонату Латвії з баскетболу

glavcom.ua
Гравчиня національної і молодіжної збірних України з баскетболу Поліна Тупало у складі РБС Центрс виграла чемпіонат Латвії U-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У фінальному матчі латвійського молодіжного сезону 2025/26 РБС Центрс здобув перемогу над «Рідзене» 82:71. Українська форвардиня за понад 11 хвилин ігрового часу набраними очками не відзначилася (0/3 кидків із поля), але зібрала 9 підбирань (у тому числі 3 – на чужому щиті), зробила 2 блокшоти, 1 асист, а також заробила 3 фоли.

Загалом в сезоні чемпіонату Латвії U-19 Тупало в середньому набирала 7.9 очка, 4.2 підбирання, 2.5 перехоплення, 1.4 передачі та 1.1 блок-шот за 19 хвилин в 13 іграх.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
