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    Турецькі ЗМІ: Гармаш дав згоду на перехід у турецький клуб, слово за керівництвом «Динамо»

    Наступним клубом у кар'єрі Дениса може стати «Фенербахче»
    Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш дав згоду на перехід у «Фенербахче». Принаймні, про це стверджує турецьке видання Milliyet.com.tr. 27-річний футболіст у спілкуванні з керівництвом стамбульського клубу повідомив, що буде готовий перебратися до Туреччини, якщо «канарки» домовляться з «Динамо» про
    • Сьогодні, 18:46
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    Денис Гармаш. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Денис Гармаш. Фото ФК «Динамо»

    Наступним клубом у кар'єрі Дениса може стати «Фенербахче»

    Півзахисник «Динамо» Денис Гармаш дав згоду на перехід у «Фенербахче».

    Принаймні, про це стверджує турецьке видання Milliyet.com.tr.

    27-річний футболіст у спілкуванні з керівництвом стамбульського клубу повідомив, що буде готовий перебратися до Туреччини, якщо «канарки» домовляться з «Динамо» про подібний трансфер.

    Контракт Гармаша з київським клубом закінчується у липні нинішнього року, і поки невідомо, чи зможуть сторони домовитися про його пролонгацію.

    «Фенербахче» розраховує домовитися з «біло-синіми» про оренду гравця, або ж про викуп його контракту прямо зараз, але за незначну суму, передає shahta.org.

    У «Динамо» Гармаш виступає з 2007 року та провів 221 матч у всіх турнірах, відзначившись 32 голами.

    Раніше була інформація, що Гармаш зацікавив керівництво «Галатасарая».

    А власник клубу Ігор Суркіс казав, що взимку клуб постарається попрацювати на трансферному ринку.

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