У 47 років не стало борця, який представляв Україну на Олімпіаді в Атланті

Асланбек Фідаров вважався одним із найсильніших легковаговиків світу у вільній боротьбі в середині 90-х років минулого сторіччя

Найвищим досягненням Асланбека Фідарова був титул чемпіона Європи-1994

На 48-му році життя в столиці Північної Осетії Владикавказі перестало битися серце титулованого борця Асланбека Фідарова, котрий у 90-иі роки минулого сторіччя боровся за Україну. Останнім часом спортсмен обіймав посаду голови комітету з молодіжної політики, фізичної культури і спорту Владикавказу.

Асланбек Фідаров народився 4 травня 1973 року у Владикавказі. Був борцем вільного стилю, представляв вагову категорію до 57 кг.

Невдовзі після того, як Аслан став віце-чемпіоном РФ-1993, він отримав від братів Савлохових запрошення представляти Україну.

Під українським стягом Фідаров став бронзовим призером чемпіонату світу-1994, чемпіоном Європи 1995 року, володарем Кубка світу-1995.

Під українським стягом Аслан брав участь в Олімпіаді 1996 року в Атланті, був переможцем і призер багатьох міжнародних турнірів.

За повідомленням осетинських ЗМІ, напередодні у Фідарова була виявлена коронавірусна інфекція.