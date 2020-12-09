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    У 47 років не стало борця, який представляв Україну на Олімпіаді в Атланті

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    Асланбек Фідаров вважався одним із найсильніших легковаговиків світу у вільній боротьбі в середині 90-х років минулого сторіччя - У 47 років не стало борця, який представляв Україну на Олімпіаді в Атланті
    Асланбек Фідаров вважався одним із найсильніших легковаговиків світу у вільній боротьбі в середині 90-х років минулого сторіччя
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    Найвищим досягненням Асланбека Фідарова був титул чемпіона Європи-1994

    На 48-му році життя в столиці Північної Осетії Владикавказі перестало битися серце титулованого борця Асланбека Фідарова, котрий у 90-иі роки минулого сторіччя боровся за Україну. Останнім часом спортсмен обіймав посаду голови комітету з молодіжної політики, фізичної культури і спорту Владикавказу.

    Асланбек Фідаров народився 4 травня 1973 року у Владикавказі. Був борцем вільного стилю, представляв вагову категорію до 57 кг.

    Невдовзі після того, як Аслан став віце-чемпіоном РФ-1993, він отримав від братів Савлохових запрошення представляти Україну.

    Під українським стягом Фідаров став бронзовим призером чемпіонату світу-1994, чемпіоном Європи 1995 року, володарем Кубка світу-1995.

    Під українським стягом Аслан брав участь в Олімпіаді 1996 року в Атланті, був переможцем і призер багатьох міжнародних турнірів.

    За повідомленням осетинських ЗМІ, напередодні у Фідарова була виявлена коронавірусна інфекція.

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    Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада) смерть вільна боротьба Руслан Савлохов коронавірус Асланбек Фідаров
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