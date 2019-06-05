У Британії раптово помер триразовий чемпіон з боксу



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Коннор Лоу (справа) The Sun

Напередодні смерті він дякував товаришам за допомогу в важкі часи

У Великій Британії раптово помер триразовий чемпіон з боксу Коннор Лоу.

Наразі поліція не розглядає його смерть як підозрілу, хоча й не повідомляє про місце смерті спортсмена, інформує The Sun.

Лоу виступав у другій середній вазі (до 76,2 кг). Тричі виборював титул чемпіона Британії. Його вважали досить талановитим. Переміг у всіх 13-ти поєдинках на професіональному ринзі. Хоча вже рік не бився.

За день до раптової смерті Лоу написав у твітері товаришам слова подяки за допомогу в важкі часи.