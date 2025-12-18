Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 18 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Україну безпілотниками, президент США Дональд Трамп накинувся з претензіями на Венесуелу, у Ростовській області РФ пролунали вибухи.

Атака на Кривий Ріг

У ніч на 18 грудня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що було влучання в сектори житлової забудови. Почалася аварійно-рятувальна операція. Внаслідок атаки є постраждалі – чоловік 58 років та жінка 67 років.

РФ вдарила по Одещині

Вночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією Кіпера, внаслідок чергового обстрілу Одеського району ворожими безпілотниками зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, ударною хвилею вибило скло у дев’ятиповерховому житловому будинку та будівлі навчального закладу. Пожеж на місцях влучань не виникло. За останніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей.

Трамп накинувся на Венесуелу через нафту

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

За словами Трампа, попередня американська влада допустила ситуацію, за якої Венесуела змогла витіснити бізнес США та привласнити права на видобуток нафти. «Вони забрали все незаконно, і ми хочемо це повернути», – наголосив президент. Він також оголосив про запровадження блокади, зазначивши, що Вашингтон більше не дозволить ігнорувати свої інтереси в регіоні.

У Росії пролунали вибухи

Вночі 18 грудня у Батайську у Ростовській області пролунали вибухи, після яких частково зникло світло. Росіяни пишуть про технічні порушення у мережі. Попередньо, місто могли атакувати ракети, але місцеві телеграм-канали пишуть саме про БпЛА.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними, серед екіпажу є жертви. Ймовірно, було уражено не просто судно, а танкер для транспортування нафтопродуктів під назвою «Валерій Гончаров».

Миколаївщина опинилася під ударом БпЛА

Вночі 18 грудня окупанти атакували Миколаївську область безпілотниками. Про це повідомив мер міста Вознесенськ Євгеній Величко.

Величко повідомив, що у Вознесенську є приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Через пошкодження в енергосистемі відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд.

Росія атакувала Черкаси

У ніч на 18 грудня російські терористи вдарили безпілотниками по Черкасах. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ворог атакував Черкаси безпілотниками та пошкодив цивільну інфрастуктуру. «Дронова атака на обласний центр. Є наслідки для інфраструктури. Усі служби працюють. Більше інформації згодом. Загроза все ще зберігається. Будьте обережні», – написав Табурець.