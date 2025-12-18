У Черкасах пошкоджено цивільну інфрастуктуру внаслідок атаки РФ

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, що після атаки на місці працюють усі служби

У ніч на 18 грудня російські терористи вдарили безпілотниками по Черкасах. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише «Главком».

Ворог атакував Черкаси безпілотниками та пошкодив цивільну інфрастуктуру.

«Дронова атака на обласний центр. Є наслідки для інфраструктури. Усі служби працюють. Більше інформації згодом. Загроза все ще зберігається. Будьте обережні», – написав Табурець.

Нагадаємо, місто Черкаси зазнало ракетного обстрілу, внаслідок якого серйозних пошкоджень отримало міське кладовище №4.

У коментарі Суспільному мер Черкас Анатолій Бондаренко припутив, що ймовірною ціллю ворога могла бути Алея Героїв. За його словами зруйновано близько 300 могил.

Як відомо, у ніч на 25 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє міська голова Чугуєва, Галина Мінаєва.

Мінаєва повідомила, що окупанти нанесли масований удар безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури. Також є пошкодження багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.