У Дагестані під час масової сутички загинув боєць ММА

Масова зустріч переросла в поножовщину

У селищі Тарки (Дагестан) трапилася масова бійка, в результаті якої від ножового поранення померла одна особа. Видання «Аргументи і факти - Дагестан», посилаючись на джерело в правоохоронних органах, повідомляє, що убитим є боєць змішаних єдиноборств Валі Абдураґімов.

Напередодні трагедії, 6 січня в селищі Тарки відбулася зустріч у зв'язку з вбивством 3 січня місцевого жителя, який боровся з розповсюдженням наркотиків.

Подробиці трагедії

За попередніми даними, між учасниками зустрічі і родичами вбивці сталася масова бійка, в ході якої загинув боєць змішаних єдиноборств. Поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві спортсмена. Крім того, у відділ поліції були доставлені близько десяти учасників масової бійки.