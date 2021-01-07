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    У Дагестані під час масової сутички загинув боєць ММА

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    Сутичка завершилася трагедією - У Дагестані під час масової сутички загинув боєць ММА
    Сутичка завершилася трагедією
    Світлина - 2000

    Масова зустріч переросла в поножовщину

    У селищі Тарки (Дагестан) трапилася масова бійка, в результаті якої від ножового поранення померла одна особа. Видання «Аргументи і факти - Дагестан», посилаючись на джерело в правоохоронних органах, повідомляє, що убитим є боєць змішаних єдиноборств Валі Абдураґімов.

    Напередодні трагедії, 6 січня в селищі Тарки відбулася зустріч у зв'язку з вбивством 3 січня місцевого жителя, який боровся з розповсюдженням наркотиків.

    Подробиці трагедії
    Подробиці трагедії

    За попередніми даними, між учасниками зустрічі і родичами вбивці сталася масова бійка, в ході якої загинув боєць змішаних єдиноборств. Поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві спортсмена. Крім того, у відділ поліції були доставлені близько десяти учасників масової бійки.

     Читайте також: Російські біатлоністи масово відмовилися виступати на змаганнях після прибуття допінг-офіцерів
    Теги: вбивство ММА змішані єдиноборства Дагестан
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