У Дніпрі довели до сучасного вигляду 60-річну школу з легкої атлетики (фото)



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На думку мера Дніпра, тепер місцева СДЮШОР-3 не має аналогів в Україні Світлина - ФЛАУ

Ремонтні роботи розпочалися чотири роки тому

У Дніпрі після капітального ремонту було урочисто відкрито Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву № 3 та проведено на оновленій арені перші змагання – чемпіонат міста з чотириборства з легкої атлетики.

Ремонт розпочався у 2016 році. За весь час були проведені капітальні ремонтні роботи у тренувальних зонах та повністю відновлено внутрішню інфраструктуру школи.

«Школі через півроку буде 60, — розповів директор спортивної школи олімпійського резерву № 3 Олександр Жуков. – Без реконструкції умови, відверто кажучи, були нижче середнього. Нині все зробили за сучасними технологіями, зокрема, з урахуванням енергоощадності. Поставили ще три роки тому котельні. Нам зробили сектор для метання. Ми розділили потоки — перш за все, для безпеки та розгалуження часу.

Сучасне покриття бігових доріжок

«Проведено колосальний обсяг робіт, - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов, який відвідав церемонію відкриття. - Можу впевнено сказати – аналога схожої спортивної школи з легкої атлетики з такою базою в Україні немає. До нас приїздять колеги з інших міст, і вони нам щиро заздрять. Ми змогли це зробити – попри різні проблеми, нестачу фінансування, проєкт було виконано. З75 дітей мають можливість активно тренуватися та готуватися до змагань».

Заслужений майстер спорту і бронзова призерка Олімпійських Ігор у Лондоні Анна Рижикова свого часу також тренувалася у цій школі. Нині вже випробувала нові бігові доріжки, тож має з чим порівнювати.

«Для дітей це — чудові умови, думаю, вони з задоволенням відвідуватимуть ці заняття, - каже Анна. - Якщо раніше вони приходили, бачили, що тут розруха, то батьки їх дуже часто забирали. Тепер, коли все яскраво, красиво, чисто і безпечно, думаю, що більше дітей захочуть тренуватися».

КПНЗ «СДЮСШОР № 3» ДМР була заснована у 1961 році. З 1992 року школа набула звання олімпійського резерву і отримала право гідно називатися – спеціалізованою дитячо-юнацькою школою олімпійського резерву (де культивуються лише види легкої атлетики – бігові види, стрибки та метання). За час роботи тренерами школи було підготовлено 29 майстрів спорту міжнародного класу, 106 майстрів спорту, 5 вихованців школи стали заслуженими майстрами спорту України.

У секторі для стрибків з жердиною укладено гумове покриття

На стадіоні укладено гумове покриття в два шари, встановлені камери зовнішнього відеоспостереження, встановлені стовпи освітлення. У відновлювальному центрі стелю оздобили новим освітленням з вбудованими лампами; облицьовано кахелем стіни та підлогу в басейні, туалеті, кімнаті масажу, душових кабінах; пофарбовані стіни в коридорі; встановлено сантехнічне обладнання. На господарському дворі встановлені камери зовнішнього відео спостереження, завершено будівництво паркану, укладено асфальтове покриття та встановлено сектор з метання, укладено гумове покриття для стрибків з жердиною.

Зроблений капітальний ремонт внутрішніх приміщень спортивної споруди – в спортивній ігровій залі для тренувань стрибкових видів легкої атлетики (стрибки у висоту, стрибки з жердиною) і багатоборства, у залі силової підготовки, в тренерських кімнатах, в методичному кабінеті, у підсобних приміщеннях, в санвузлах, в роздягальнях. Для тренувань укладено гумове покриття.

Були встановлені система вентиляції, опалення, виконано утеплення фасаду, заміну вікон, покриття даху, виконані роботи з заміни електромережі, будівництва головного паркану.

Джерело: Федерація легкої атлетики України