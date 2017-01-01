У другому товариському матчі футзальна збірна України поступилася Італії

Гості у Харкові виграли з рахунком 2:1, взявши реванш за поразку у першій зустрічі

Другим матчем проти збірної Італії національна збірна України з футзалу завершила етап підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи, яка пройде в Словенії на початку наступного року. У спарених товариських матчах головні тренери команд намагаються перевірити всіх гравців, яких викликали на навчально-тренувальний збір, інформує офіційний сайт



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Гості у Харкові виграли з рахунком 2:1, взявши реванш за поразку у першій зустрічі

Другим матчем проти збірної Італії національна збірна України з футзалу завершила етап підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи, яка пройде в Словенії на початку наступного року.

У спарених товариських матчах головні тренери команд намагаються перевірити всіх гравців, яких викликали на навчально-тренувальний збір, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

От і Олександр Косенко дав відпочинок Євгену Іваняку, заявивши на гру воротарів Дмитра Литвиненка та Кирила Ципуна. Зазнала змін і перша четвірка нашої команди, у якій на майданчик поруч з Журбою вийшли Білоцерківець, Корсун і Зварич.

Рахунок був відкритий на 10-й хвилині, коли Журба зі штрафного пробив у стінку, м’яч відскочив до Білоцерківця, який технічно пробив поміж ніг воротаря.

Зміна рахунку на табло не загострила ситуацію на майданчику. Італійці дочекалися свого шансу на 11-й хвилині, коли Чесароні справа вийшов сам на сам з Литвиненком, проте голкіпер у цій дуелі був сильнішим. Проте згодом гості заробили кутовий, після якого Де Олівейра вгатив м’яч під поперечину.

На 15-й хвилині масована атака італійців призвела до кутового, і Кальдероллі, якого загубили у карному майданчику, свого шансу вивести Італію вперед на втратив.

Із середини другого тайму Олександр Косенко почав активно варіювати складом, але завантажити воротаря роботою не вдавалося. На 35-й хвилині Микола Грицина та Разуванов не використали вихід «два в одного», і це був реальний шанс поновити рівновагу.

Отож, поразка України у другій грі – 1:2. Завершальний свій збір напередодні Євро-2018 збірна України проведи наприкінці січня наступного року.

Товариський матч з футзалу

Україна – Італія – 1:2 (1:2)

Голи: Білоцерківець, 7 – Де Олівейра, 13, Кальдероллі, 15

Україна: Литвиненко – Білоцерківець, Зварич, Корсун, Журба – Шеремета, Педяш, Лисенко, Хамдамов, Разуванов, Мих. Грицина, Мик. Грицина, Королишин.