Сергій Клевцов, не добираючи слів, розказав про місце Росії у світовій легкій атлетиці

Російських легкоатлетів відсторонено від міжнародних змагань через російську агресію проти України

Російський тренер Сергій Клевцов, який працює з титулованим легкоатлетом Сергієм Шубенковим, розповів про рівень конкурентоспроможності спортсменів з РФ. Про це повідомляє «Главком».

Де у світовій ієрархії ми у легкій атлетиці?

У дупі.

У глибокій?

Дивитися можна лише за допомогою перископу. Ми давно сидимо тут, дивимося тільки один на одного. Ось останній серйозний турнір – чемпіонат світу у Досі-2019. Шість років минуло.

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.