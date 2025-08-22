Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна
Лукашенко також торкнувся теми мирного врегулювання війни в Україні
фото з відкритих джерел

«Ні в якому разі»: Лукашенко стверджує, що Путін відмовився вдарити по Офісу президента України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю державній Медіакорпорації Китаю (China Media Group) заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну пропонували завдати удару ракетою «Орєшнік» по Офісу президента України, але він відмовився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські ЗМІ.

За словами Лукашенка, Путін сказав: «Ні в якому разі».

В ході півторагодинного інтерв’ю Лукашенко також торкнувся теми мирного врегулювання війни в Україні та переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

За його словами, він не має «хворого бажання» організувати переговори в Мінську, однак, якщо сторони домовляться та захочуть провести їх на білоруській території, то він готовий надати необхідні умови.

Нагадаємо, речниця білоруського самопроголошеного президента Наталія Ейсмонт заявила, що Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, якщо це буде потрібно для досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Білорусь не просила і не просить ролі посередника, але якщо це буде потрібно для миру в нашій братній республіці, ми готові організувати будь-яку зустріч. І ми проведемо все на найвищому рівні», – сказала Ейсмонт. Вона додала, що під час нещодавньої телефонної розмови самопроголошеного президента з американським президентом ця тема не обговорювалася.

До слова, Білорусь планує поглиблювати співпрацю з Іраном у всіх сферах, зокрема військовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Ви були й залишаєтеся нашими друзями. Ми прагнемо виконати всі наші зобов’язання, які взяли на себе перед Іраном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви приїхали до своїх друзів, і ви можете і повинні почуватися тут як друзі», – сказав Лукашенко під час переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Білоруський диктатор «передав вітання» духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та нагадав про свої попередні візити до країни. 

Читайте також:

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник Кремля вважає, що Володимир Путін став більш договороспроможним
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії
12 серпня, 19:20
Покровськ є ключовим для росіян, у тому числі в літній кампанії
Ситуація на Покровському напрямку – найважча за рік
9 серпня, 19:21
Як зустріч Трампа і Путіна вплине на Україну
Трамп і Путін: велика гра. Чого чекати Україні?
9 серпня, 18:51
Володимир Зеленський та Педро Санчес
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
9 серпня, 18:40
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
9 серпня, 17:58
Губернієв: Ми найближчими роками не зможемо виступати у Польщі, Чехії та країнах Балтії і Скандинавії
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через рішення Литви відмовити у візах веслувальникам з РФ
6 серпня, 10:35
Трамп: Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити
«Мене обурює те, що робить Росія»: Трамп збирається запровадити санкції проти Росії
1 серпня, 01:16
Запрошення України до участі в IRIS² відкриває нові перспективи для її технологічної інтеграції з Європою
Україну кличуть в європейську альтернативу Starlink: що відомо
29 липня, 14:26
Ольга Селих у 2025 році закінчила програму спеціалізованого курсу для надзвичайних і повноважних послів у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка
Ольга Селих – нова пані посол в Омані. У соцмережах розгорілися суперечки
22 липня, 22:10

Політика

Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»
Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»
Хакери, що «зламали» «Аерофлот», поділилися деталями своєї роботи
Хакери, що «зламали» «Аерофлот», поділилися деталями своєї роботи
Reuters: Путін висунув нові умови миру
Reuters: Путін висунув нові умови миру
Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна
Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна
«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ
«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ
Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України
Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
15K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3349
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
2965
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
2086
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua