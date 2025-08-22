Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна

«Ні в якому разі»: Лукашенко стверджує, що Путін відмовився вдарити по Офісу президента України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю державній Медіакорпорації Китаю (China Media Group) заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну пропонували завдати удару ракетою «Орєшнік» по Офісу президента України, але він відмовився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські ЗМІ.

За словами Лукашенка, Путін сказав: «Ні в якому разі».

В ході півторагодинного інтерв’ю Лукашенко також торкнувся теми мирного врегулювання війни в Україні та переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

За його словами, він не має «хворого бажання» організувати переговори в Мінську, однак, якщо сторони домовляться та захочуть провести їх на білоруській території, то він готовий надати необхідні умови.

Нагадаємо, речниця білоруського самопроголошеного президента Наталія Ейсмонт заявила, що Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, якщо це буде потрібно для досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Білорусь не просила і не просить ролі посередника, але якщо це буде потрібно для миру в нашій братній республіці, ми готові організувати будь-яку зустріч. І ми проведемо все на найвищому рівні», – сказала Ейсмонт. Вона додала, що під час нещодавньої телефонної розмови самопроголошеного президента з американським президентом ця тема не обговорювалася.

До слова, Білорусь планує поглиблювати співпрацю з Іраном у всіх сферах, зокрема військовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Ви були й залишаєтеся нашими друзями. Ми прагнемо виконати всі наші зобов’язання, які взяли на себе перед Іраном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви приїхали до своїх друзів, і ви можете і повинні почуватися тут як друзі», – сказав Лукашенко під час переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Білоруський диктатор «передав вітання» духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та нагадав про свої попередні візити до країни.