«Загартована кров'ю солідарність»: Кім Чен Ин охарактеризував відносини з Росією

Кім Чен Ин заявив, що дружба між КНДР і РФ переросла в безпрецедентний союз

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у листі до Володимира Путіна заявив, що відносини між їхніми країнами досягли «повного розквіту» і будуть міцнішати в майбутньому. Лист було опубліковано державним інформаційним агентством KCNA у зв'язку зі святкуванням 80-ї річниці визволення від японського колоніального панування, пише «Главком».

«80-річна історична, традиційна і загартована кров'ю солідарність між Північною Кореєю і Росією є основою, яка піднесла двосторонню дружбу до найміцнішого товариства – всеосяжного стратегічного партнерства», – написав Кім.

Російська делегація, до складу якої увійшов спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін, наразі перебуває в Північній Кореї для участі у святкових заходах. Володін передав Кіму вітання від Путіна.

У своєму листі Кім також висловив вдячність Путіну за привітання з річницею визволення, відзначивши «самопожертву і досягнення радянських військ» у визволенні країни. Кім побажав Путіну і російським військовим «перемоги і слави», висловивши впевненість, що Росія досягне успіху в захисті своєї гідності та процвітання.

Раніше Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну» підтримку Росії у війні проти України.

До слова, сестра лідера Північної Кореї і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації ТПК Кім Йо Чжон рішучо відкинула спроби Дональда Трампа позбавити КНДР ядерної зброї.