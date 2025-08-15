Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Загартована кров'ю солідарність»: Кім Чен Ин охарактеризував відносини з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Загартована кров'ю солідарність»: Кім Чен Ин охарактеризував відносини з Росією
Кім Чен Ин передав привіт Володимиру Путіну
фото із відкритих джерел

Кім Чен Ин заявив, що дружба між КНДР і РФ переросла в безпрецедентний союз 

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у листі до Володимира Путіна заявив, що відносини між їхніми країнами досягли «повного розквіту» і будуть міцнішати в майбутньому. Лист було опубліковано державним інформаційним агентством KCNA у зв'язку зі святкуванням 80-ї річниці визволення від японського колоніального панування, пише «Главком».

«80-річна історична, традиційна і загартована кров'ю солідарність між Північною Кореєю і Росією є основою, яка піднесла двосторонню дружбу до найміцнішого товариства – всеосяжного стратегічного партнерства», – написав Кім.

Російська делегація, до складу якої увійшов спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін, наразі перебуває в Північній Кореї для участі у святкових заходах. Володін передав Кіму вітання від Путіна.

У своєму листі Кім також висловив вдячність Путіну за привітання з річницею визволення, відзначивши «самопожертву і досягнення радянських військ» у визволенні країни. Кім побажав Путіну і російським військовим «перемоги і слави», висловивши впевненість, що Росія досягне успіху в захисті своєї гідності та процвітання.

Раніше Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну» підтримку Росії у війні проти України. 

До слова, сестра лідера Північної Кореї і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації ТПК Кім Йо Чжон рішучо відкинула спроби Дональда Трампа позбавити КНДР ядерної зброї.

Читайте також:

Теги: росія путін Північна Корея Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
Євген Клопотенко перейшов на українську мову сім років тому
Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику
16 липня, 12:52
Лариса Кадочникова досі носить звання народної артистки Росії
Зірка «Тіней забутих предків» зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 25 років
18 липня, 11:18
Відео конфлікту, який стався у столичному метро, привернув увагу правоохоронців
Конфлікт у метро: пасажир вдарив дівчину, яка прославляла РФ. Поліція відреагувала
18 липня, 12:32
Мережа російських Telegram-ботів залишає коментарі за допомогою штучного інтелекту
Мережа російських Telegram-ботів залишає коментарі за допомогою штучного інтелекту
22 липня, 07:08
Держдуми розглядають пропозицію «активістів» відправляти неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, на війну
У РФ загострюється демографічна та соціальна криза
24 липня, 17:27
Сенаторки стверджують, що Трамп часто писав дописи з погрозами замість того, аби робити конкретні дії
Погрози замість санкцій проти РФ. Демократи звинуватили Трампа в бездіяльності
6 серпня, 19:19
Афіпський НПЗ загорівся після атаки дронів
У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина
7 серпня, 09:31
Білий дім назвав місце зустрічі Трампа і Путіна
Білий дім назвав місце зустрічі Трампа і Путіна
12 серпня, 21:14

Політика

«Загартована кров'ю солідарність»: Кім Чен Ин охарактеризував відносини з Росією
«Загартована кров'ю солідарність»: Кім Чен Ин охарактеризував відносини з Росією
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
Скандальний дзвінок Трампа: чому президент США цікавився Нобелівською премією перед Аляскою
Скандальний дзвінок Трампа: чому президент США цікавився Нобелівською премією перед Аляскою
Дефіцит бюджету змушує Кремль скорочувати виплати «гарматному м’ясу» – розвідка
Дефіцит бюджету змушує Кремль скорочувати виплати «гарматному м’ясу» – розвідка
Трамп і Путін домовилися наперед? Джерела Reuters пояснили, що станеться на Алясці
Трамп і Путін домовилися наперед? Джерела Reuters пояснили, що станеться на Алясці
Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео)
Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
8129
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
5496
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
2751
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
2524
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua