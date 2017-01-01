У Федерації плавання України – новий керманич

Андрій Власков змінив Дмитра Качуровського

Виконком Федерації плавання України затвердив на посаді президента організації Андрія Власкова. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації плавання України. Президент Федерації Власков зазначив, що ФПУ зробила великий крок за чотири роки. «Проведений величезний шматок роботи, за що окреме спасибі Дмитру Качуровському. Тепер нам належить



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Андрій Власков

Андрій Власков змінив Дмитра Качуровського

Виконком Федерації плавання України затвердив на посаді президента організації Андрія Власкова.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації плавання України.

Президент Федерації Власков зазначив, що ФПУ зробила великий крок за чотири роки.

«Проведений величезний шматок роботи, за що окреме спасибі Дмитру Качуровському. Тепер нам належить продовжити його справу. Зокрема завдання ФПУ – це не тільки медалі чемпіонатів світу або Олімпійських ігор, спорт вищих досягнень, а і доступний спорт, масове захоплення плаванням населення України», - сказав він.

«У цьому плані ми повинні продовжувати роботу. Зокрема, потрібно щільно взаємодіяти з державними інституціями, Верховною радою, щоб запрацювала клубна система, як це відбувається у європейських країнах, взагалі, у світі», - додав Власков.

«Створення клубної системи – основне завдання, якщо ми хочемо підвищити рівень занять спортом населення країни», - підсумував він.

Нагадаємо, українських плавців до Олімпійських ігор в Токіо буде готувати бразильський фахівець.