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    У ФФУ підтвердили, що вилучення тренера «Шахтаря» було правильним

    Головний арбітр добре розібрався в епізоді та правильно вчинив, вилучивши Паулу Фонсеку
    Комітет арбітрів ФФУ у межах проекту «Post Scriptum» дав оцінку ігровим епізодам, які мали місце у матчах 17-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги сезону-2017/18. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Зокрема, зазначається, що арбітр правильно вилучив головного тренера донецького
    • Сьогодні, 08:04
    • Розсилка
    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Головний арбітр добре розібрався в епізоді та правильно вчинив, вилучивши Паулу Фонсеку

    Комітет арбітрів ФФУ у межах проекту «Post Scriptum» дав оцінку ігровим епізодам, які мали місце у матчах 17-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги сезону-2017/18.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Зокрема, зазначається, що арбітр правильно вилучив головного тренера донецького «Шахтаря» Паулу Фонсеку на 35-й хвилині поєдинку з «Олімпіком».

    «Головного тренера гостей було вилучено правильно (ситуація відбувалась у взаємодії із четвертим арбітром) за поведінку, що порушує положення правил передбачених для тих, хто перебуває у технічній площі», - йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що наразі невідомо, скільки матчів дискваліфікації отримає Фонсека, якщо таке покарання буде.

    Нагадаємо, «Шахтар» виграв у донецькому дербі в «Олімпіка» з рахунком 4:2.

    Зазначимо, що навколо «Шахтаря» розгорівся скандал, адже клуб заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

    Згодом Федерація футболу учасників АТО розповіла про скандал із «Шахтарем».

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