У ФФУ підтвердили, що вилучення тренера «Шахтаря» було правильним
- Сьогодні, 08:04
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Головний арбітр добре розібрався в епізоді та правильно вчинив, вилучивши Паулу Фонсеку
Комітет арбітрів ФФУ у межах проекту «Post Scriptum» дав оцінку ігровим епізодам, які мали місце у матчах 17-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги сезону-2017/18.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Зокрема, зазначається, що арбітр правильно вилучив головного тренера донецького «Шахтаря» Паулу Фонсеку на 35-й хвилині поєдинку з «Олімпіком».
«Головного тренера гостей було вилучено правильно (ситуація відбувалась у взаємодії із четвертим арбітром) за поведінку, що порушує положення правил передбачених для тих, хто перебуває у технічній площі», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що наразі невідомо, скільки матчів дискваліфікації отримає Фонсека, якщо таке покарання буде.
Нагадаємо, «Шахтар» виграв у донецькому дербі в «Олімпіка» з рахунком 4:2.
Зазначимо, що навколо «Шахтаря» розгорівся скандал, адже клуб заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».
Згодом Федерація футболу учасників АТО розповіла про скандал із «Шахтарем».