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    Стало відомо, скільки українці отримають за медалі Олімпіади

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    Призерів Олімпіади очікують великі премії - Стало відомо, скільки українці отримають за медалі Олімпіади
    Призерів Олімпіади очікують великі премії
    Фото з відкритих джерел

    Сума винагородження залишилася незмінної з Ігор у Ріо-2016

    Стало відомо, як країна відзначить чемпіонів та призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо. Сума винагородження залишилася на рівні 5-річної давнини. За золоту медаль у Токіо, як і в Ріо-2016, український спортсмен отримає гривневий еквівалент $120 тисяч. Срібна нагорода обійдеться бюджету у $80 тисяч, за бронзову медаль виплатять $55 тисяч.

    На Іграх у Токіо Україну представлять 157 спортсменів. Сьогодні стало відомо, що через травму не візьме участь у Іграх тенісистка Марта Костюк.

    На минулій Олімпіаді в Бразилії наша збірна команда була представлена 206-ма спортсменами і завоювала дві золоті, 5 срібних та чотири бронзові нагороди.

    Тим часом українка перестрибнула чемпіонку світу і виграла останній перед Олімпіадою етап Діамантової ліги.

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    Теги: Олімпіада Збірна України
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    Стало відомо, скільки українці отримають за медалі Олімпіади