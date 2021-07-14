Стало відомо, скільки українці отримають за медалі Олімпіади

Сума винагородження залишилася незмінної з Ігор у Ріо-2016

Стало відомо, як країна відзначить чемпіонів та призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо. Сума винагородження залишилася на рівні 5-річної давнини. За золоту медаль у Токіо, як і в Ріо-2016, український спортсмен отримає гривневий еквівалент $120 тисяч. Срібна нагорода обійдеться бюджету у $80 тисяч, за бронзову медаль виплатять $55 тисяч.

На Іграх у Токіо Україну представлять 157 спортсменів. Сьогодні стало відомо, що через травму не візьме участь у Іграх тенісистка Марта Костюк.

На минулій Олімпіаді в Бразилії наша збірна команда була представлена 206-ма спортсменами і завоювала дві золоті, 5 срібних та чотири бронзові нагороди.

Тим часом українка перестрибнула чемпіонку світу і виграла останній перед Олімпіадою етап Діамантової ліги.







