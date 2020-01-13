У Формулі-1 вже до 2025 року можуть перейти на екологічні двотактні мотори



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Раніше в Формулі-1 заявили про прагнення вийти на нульовий рівень вуглецевого вихлопу до сезону-2030

У Формулі-1 розглядають можливість переходу на двотактні мотори до 2025 року, повідомив технічний керівник чемпіонату Пет Сімондс.

Двотактні мотори переважно використовуються на набагато менш потужній техніці, такій як газонокосарки і мопеди. Раніше такі двигуни споживали багато палива і сильно забруднювали навколишнє середовище, проте розвиток технологій, за словами Сімондса, дозволив позбутися від цих проблем.

Нагадаємо, раніше в Формулі-1 заявили про прагнення вийти на нульовий рівень вуглецевого вихлопу до сезону-2030.

«Ми в Ф-1 розглядаємо таку можливість. Я схиляюся до двотактних моторів. Старі проблеми, які були пов'язані з двотактними моторами, вже більше не є такими», - цитує Сімондса Motorsport Magazine.