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    У футболістів «Барселони» найвищі зарплати в світовому спорті

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    У &laquo;Барселони&raquo; найвища середня зарплата в клубному спорті - У футболістів «Барселони» найвищі зарплати в світовому спорті
    У «Барселони» найвища середня зарплата в клубному спорті
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    За середньою зарплатнею футболісти іспанського гранду випереджають зірок НБА

    Видання Sportingintelligence оприлюднило рейтинг зарплат у світовому клубному спорті. При розрахунку враховувався середній розмір зарплати на клуб.

    Відтак лідером рейтингу стала футбольна «Барселона». Середня зарплата її футболіста становить 11081282 євро. На другому місці мадридський «Реал» - 10062090.

    Баскетбольний «Портленд Трейл Блейзерс» лише на четвертому місці – 9058786 євро.

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    Топ-15 середніх заробітних плат у клубному спорті:

    1. «Барселона» – € 11 081 282

    2. «Реал» – € 10 062 090

    3. «Ювентус» – € 9 119 076

    4. «Портленд Трейл Блейзерс» (НБА) – € 9 058 786

    5. «Голден Стейт Ворріорз» (НБА) – € 8 952 374

    6. «Орландо Меджик» (НБА) – € 8 550 449

    7. «Оклахома-Сіті Тандер» (НБА) – € 8 511 030

    8. «Денвер Наггетс» (НБА) – € 8 402 631

    9. «Маямі Хіт» (НБА) – € 8 390 572

    10. «Клівленд Кавальєрс» (НБА) – € 8 308 078

    11. «Х’юстон Рокетс» (НБА) – € 8 266 078

    12. «ПСЖ» – € 8 061 793

    13. «Манчестер Сіті» – € 7 881 463

    14. «Лос-Анджелес Кліпперс» (НБА) – € 7 820 865

    15. «Філадельфія Сіксерс» (НБА) – € 7 778 458.

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