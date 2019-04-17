Затверджено формат дебютного Олімпійського турніру з баскетболу 3х3



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Баскетбол 3х3 ФІБА

Уперше в історії змагання з баскетболу 3х3 проходитимуть в програмі літньої Олімпіади

Організатори літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо затвердили формат турніру з баскетболу 3х3. Змагання з цього виду вперше в історії проходитимуть в програмі літніх Ігор.

То ж змагання триватимуть з 25 по 29 червня. За нагороди боротимуться по 8 команд у чоловіків та жінок. На першому етапі вони гратимуть в одній групі. На цій стадії команди зіграють між собою по одному матчу. Кожна команда зіграє по два матчі в день в перші три ігрові дні, а в останній – по одному.

Далі сьома та восьма команда припиняють боротьбу. Перша та друга команди автоматично виходять у півфінал. Третя, четверта, п’ята та шоста команди виборюватимуть у чвертьфіналі два інші місця в півфінал. У заключний день змагань відбудуться півфінальні матчі та поєдинки за нагороди.

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