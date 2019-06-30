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    У Києві визначилися учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

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    Баскетбол 3х3 у Києві - У Києві визначилися учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
    Баскетбол 3х3 у Києві
    ФБУ

    У столиці України завершився кваліфікаційний етап чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

    У столиці 30 червня завершилися перші в історії України змагання національних збірних з баскетболу 3х3 – кваліфікаційний етап чемпіонату Європи.

    По дві путівки в фінальний турнір виборювали 10 чоловічих команд та 9 жіночих.

    Чоловіча та жіноча збірні України виступали поза конкурсом, оскільки автоматично отримали місця на чемпіонаті Європи завдяки високому національному рейтингу.

    У підсумку боротьби в чоловіків на чемпіонат Європи пробилися Литва та Австрія. У другому раунді Литва перемогла Австрію (19:17) та Хорватію (21:16). Австрія здолала Хорватію (20:16).

    У жінок місця на чемпіонаті Європи вибороли Білорусь та Данія. У другому раунді Білорусь перемогла Швецію (9:8) та Данію (15:18). Данія в заключному надто затяжному матчі вирвала в овертаймі перемогу в Швеції (12:10).

     Читайте також: Збірна України поразкою завершила виступи на чемпіонаті Європи
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