У Києві вперше за 15 років відбудеться тенісний турнір серії ATP Challenger Tour

Турніри ATP Challenger Tour в Україні востаннє проводилися в 2008 року

Цього року на Kyiv Open зіграють зірки українського тенісу Сергій Стаховський та Денис Молчанов

6 вересня на кортах Tennis Park, в київському парку «Муромець», стартує перший за останні 15 років турнір серії «Челленджер» в столиці Україні – Kyiv Open.

Раніше турнір в Києві проводився з 1998 по 2005 роки. Останній розіграш виграв австрієць Даніель Коеллерер.

Турніри ж ATP Challenger Tour в Україні востаннє проводилися в 2008 року. Тоді були зіграні «Челленджери» в Донецьку, Черкасах та Дніпрі.

Як зазначають організатори, цього року на Kyiv Open зіграють зірки українського тенісу Сергій Стаховський та Денис Молчанов.

Повний перелік заявлених учасників:

Як бачимо, до Києва також приїдуть такі відомі гравці, як італієць Стефано Травалья, нідерландець Ботік Ван де Зандсхулп та аргентинець Себастьян Баєс.