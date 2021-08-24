Світоліна з боями пройшла коло на турнірі в Чикаго

Українка поступилася в першому сеті, але переломила хід зустрічі

Непросто відновлює кондиції Еліна Світоліна після історичної медалі на Олімпіаді в Японії. В Монреалі і Цинциннаті перша ракетка України вилітала в першому раунді. В Чикаго їй нарешті вдалося подолати стартовий бар’єр, хоча щнову не без проблем. Її суперниця, 20-річна Клара Бюрель, змогла, поступаючись 2:5, виграти перший сет.

Світоліну це завело, вона взяла другу партію, а в третій, повівши в рахунку, Бюрель відмовилася від боротьби.

У наступному раунді Еліна зіграє проти ще однієї француженки – Фіони Ферро, яка займає 73 місце в рейтингу WTA.

В Чикаго грає також киянка Марта Костюк. Ввечері 24 серпня вона зустрінеться на корті з естонкою Каєю Канепі.

Також розпочинаються кваліфікаційні матчі Відкритого чемпіонату США. Сьогодні на корт вийдуть українки Леся Цуренко і Катаріна Завацька.