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    Світоліна з боями пройшла коло на турнірі в Чикаго

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    Еліна Світоліна поступово повертає гарну форму - Світоліна з боями пройшла коло на турнірі в Чикаго
    Еліна Світоліна поступово повертає гарну форму
    Фото з відкритих джерел

    Українка поступилася в першому сеті, але переломила хід зустрічі

    Непросто відновлює кондиції Еліна Світоліна після історичної медалі на Олімпіаді в Японії. В Монреалі і Цинциннаті перша ракетка України вилітала в першому раунді. В Чикаго їй нарешті вдалося подолати стартовий бар’єр, хоча щнову не без проблем. Її суперниця, 20-річна Клара Бюрель, змогла, поступаючись 2:5, виграти перший сет.

    Світоліну це завело, вона взяла другу партію, а в третій, повівши в рахунку, Бюрель відмовилася від боротьби.

    У наступному раунді Еліна зіграє проти ще однієї француженки – Фіони Ферро, яка займає 73 місце в рейтингу WTA.

    В Чикаго грає також киянка Марта Костюк. Ввечері 24 серпня вона зустрінеться на корті з естонкою Каєю Канепі.

    Також розпочинаються кваліфікаційні матчі Відкритого чемпіонату США. Сьогодні на корт вийдуть українки Леся Цуренко і Катаріна Завацька.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна з боями пройшла коло на турнірі в Чикаго