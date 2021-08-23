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    Не кров. Світоліна розповіла, що тече в її венах

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    Еліна Світоліна обожнює борщ - Не кров. Світоліна розповіла, що тече в її венах
    Еліна Світоліна обожнює борщ
    Фото з відкритих джерел

    Українка відвідала ресторан української кухні в Чикаго

    Перша ракетка країни Еліна Світоліна готується до старту турніру в Чикаго, але не відмовляє собі в задоволенні навіть у США почуватися українкою. На березі озера Мічіган вона знайшла ресторан «Тризуб», де й замовила улюблену справу.

    «Борщ тече в моїх венах», – підписала публікацію в соцмережах Еліна.

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    Допис, поширений Elina Monfils (@elisvitolina)

    Тим часом Ангеліна Калініна продовжує сходження в рейтингу WTA. За минулий тиждень українська тенісистка, хоч і поступилася в першому колі на турнірі в Чикаго, але за рахунок невдач конкуренток піднялася одразу на рекордне для себе 75 місце. 56-ю в світі приїхала в США Марта Костюк. Після майже двомісячної перерви киянка здобула в Чикаго перемогу над канадійкою Кетрін Себов і має шанс покращити позиції в рейтингу. Шостою в світі залишилася Еліна Світоліна, а ось Даяна Ястремська цей тиждень відпочиває і їй пощастить, якщо за його підсумками вона збереже поточне 50-е місце.

    Світоліна перший матч на турнірі в Чикаго проведе 23 серпня пізно ввечері проти француженки Клари Бюрель.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Не кров. Світоліна розповіла, що тече в її венах