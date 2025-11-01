Головна Спорт Новини
У Латвії пройшов чемпіонат України зі скелетону: результати змагань

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Український скелетон продовжує розвиватися

Найкращі українські скелетоністи змагалися у Сігулді

Сьогодні, 1 листопада, завершився третій чемпіонат України зі скелетону, який зібрав найсильніших спортсменів нашої країни на льодовому треку у латвійській Сігулді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Всеукраїнську федерацію бобслею та скелетону.

Підсумки змагань:

Серед юніорів/дорослих жінок:

  1. Марія Івчук
  2. Євгенія Ковальчук

Серед юніорів чоловіків:

  1. Ярослав Лавренюк
  2. Владислав Клименко
  3. Леонід Ткачук
  4. Антон Ковальчук
  5. Максим Чурилович
  6. Павло Ткаченко

Серед дорослих у чоловічій категорії:

  1. Владислав Гераскевич
  2. Ярослав Лавренюк
  3. Владислав Клименко
  4. Леонід Ткачук
  5. Антон Ковальчук
  6. Максим Чурилович
  7. Павло Ткаченко

«Ми пишаємося кожним учасником! Український скелетон продовжує розвиватися і це лише початок великого шляху! Дякуємо тренерам Михайлу Гераскевичу, Сергію Лавренюку, Дмитру Ткаченко за їхню працю, команді підтримки та всім, хто допомагає нашому виду спорту ставати сильнішим», – йдеться у дописі Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

