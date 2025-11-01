У Латвії пройшов чемпіонат України зі скелетону: результати змагань
Найкращі українські скелетоністи змагалися у Сігулді
Сьогодні, 1 листопада, завершився третій чемпіонат України зі скелетону, який зібрав найсильніших спортсменів нашої країни на льодовому треку у латвійській Сігулді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Всеукраїнську федерацію бобслею та скелетону.
Підсумки змагань:
Серед юніорів/дорослих жінок:
- Марія Івчук
- Євгенія Ковальчук
Серед юніорів чоловіків:
- Ярослав Лавренюк
- Владислав Клименко
- Леонід Ткачук
- Антон Ковальчук
- Максим Чурилович
- Павло Ткаченко
Серед дорослих у чоловічій категорії:
- Владислав Гераскевич
- Ярослав Лавренюк
- Владислав Клименко
- Леонід Ткачук
- Антон Ковальчук
- Максим Чурилович
- Павло Ткаченко
«Ми пишаємося кожним учасником! Український скелетон продовжує розвиватися і це лише початок великого шляху! Дякуємо тренерам Михайлу Гераскевичу, Сергію Лавренюку, Дмитру Ткаченко за їхню працю, команді підтримки та всім, хто допомагає нашому виду спорту ставати сильнішим», – йдеться у дописі Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону.
Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.
Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.
Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.
Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).
Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.
У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.
Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.
