Організатори Олімпіади-2026 представили дизайн п'єдесталу пошани

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Організатори Олімпіади-2026 представили дизайн п'єдесталу пошани
Спортсмени стоятимуть на п'єдесталі, який натхненний італійською майстерністю

Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Організатори Олімпійських ігор 2026 року представили дизайн п'єдесталу пошани. Про це повідомляє «Главком».

Фото було опубліковане в Instagram Олімпіади-2026

«Спортсмени стоятимуть на п'єдесталі, який натхненний італійською майстерністю і виконаний в унікальному дизайні та знаковій формі», – йдеться у дописі

Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

