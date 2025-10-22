Олімпіада-2032: річка з крокодилами була визнана придатною для проведення змагань з веслування

Літні Олімпійські ігри 2032 року відбудуться з 23 липня по 8 серпня у Австралії

Річку Фіцрой в Австралії визнано придатною для змагань з веслування на Олімпійських та Паралімпійських іграх у 2032 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Річка відома своїми крокодилами та сильними припливами. Ця водна артерія викликала неоднозначну реакцію, коли в березні її запропонували як місце проведення Олімпійських ігор.

Однак Консультативний комітет зі спадщини веслувальних видів спорту підтвердив, що річка пройшла первісну перевірку Незалежним органом з інфраструктури та координації Ігор (GIICA).

Міжнародна федерація гребного спорту проводить власну технічну оцінку, результати якої поки що не оголошено.

Прем'єр-міністр штату Квінсленд Девід Крісафуллі раніше повідомив про плани контролю популяції крокодилів.

Літні Олімпійські ігри 2032 року відбудуться з 23 липня по 8 серпня у Брісбені та штаті Квінсленд.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

МОК також скоротив кількість чоловічих футбольних збірних на Олімпіаді-2028 року на користь жіночих. У жіночому футбольному турнірі візьмуть участь 16 команд, у чоловічому – лише 12.

Крім того, квота у жіночому водному поло буде збільшена з 10 до 12 команд, це відповідатиме кількості чоловічих збірних. У боксі буде додано ще одну додаткову жіночу вагову категорію – тепер і в чоловічому, і жіночому турнірі буде по сім дисциплін.

Серед інших важливих змін – збільшення учасників у баскетболі «три на три» до 24 команд; вперше буде розіграно індивідуальні медалі у трьох дисциплінах спортивного скелелазіння.

Також будуть представлені три види змагань з прибережного веслування. Крім того, до олімпійської програми увійшли дистанції 50 метрів брасом, батерфляєм та у плаванні на спині.

В оновленій програмі Олімпійських ігор 2028 з'явиться відразу шість нових змішаних дисциплін: стрільба з лука, спортивна гімнастика, легка атлетика (змішана естафета 4х100 м), веслування (змішана двійка-парна), гольф та настільний теніс.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.