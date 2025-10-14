Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»

«Мета нашого партнерства – підтримати якісні незалежні проєкти»

Якщо ви уважно слідкуєте за подкастами Денис Бойко на YouTube, то вже могли помітити зміну фону на помаранчевий. Це означає початок офіційної співпраці каналу «Денис Бойко» та GGBET – новий етап розвитку для обох партнерів.

Мета нашого партнерства – підтримати якісні незалежні проєкти, що розвивають український спорт не лише на полі, а й у медіа. Авторський канал «Денис Бойко» є місцем чесних розмов, де спортсмени діляться історіями, які рідко почуєш. На подкастах каналу панує атмосфера роздягальні – як відвертий діалог після матчу.

У гостях ведучого-ексголкіпера національної збірної вже побували зірки українського футболу: Андрій Ярмоленко, Євген Селезньов, Артем Шабанов та інші. На черзі – Крістіан Біловар, представник нового покоління українських футболістів, який розкриє своє бачення гри.

Для GGBET це партнерство – не просто колаборація. Ми прагнемо розвивати формати, що роблять український спорт ближчим до вболівальників, відкривати нові імена й підтримувати авторів, які формують культурний код українського спорту.