Клубний чемпіонату світу: українські гімнастки не потисли руки росіянкам під час нагородження
Представниці України відмовилися тиснути руки росіянкам з Міжнародної Асоціації «Небесна грація» Кабаєвої
Українки зі «Школи Дерюгіних» не потисли руки команді нейтральних гімнасток з російськими паспортами на клубному чемпіонаті світу Aeon Cup у Японії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.
Представниці України відмовилися тиснути руки нейтральним представницям художньої гімнастики під час церемонії нагородження призерів змагань.
У складі української команди виступили Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко.
Нагадаємо, українська команда «Школа Дерюгіних» перемогла на клубному чемпіонаті світу Aeon Cup з художньої гімнастики у Японії.
Наші дівчата випередили спортсменок Міжнародної Асоціації «Небесна грація» Аліни Кабаєвої, які виступали у нейтральному статусі. ЗМІ називають Кабаєву коханкою російського диктатора Володимира Путіна.
Переможницею багатоборства стала Онофрійчук, а Каріка посіла 5 місце
Горащенко стала п'ятою у багатоборстві серед юніорок.
Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.
Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.
«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.
Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».
