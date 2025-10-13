Клубний чемпіонату світу: українські гімнастки не потисли руки росіянкам під час нагородження

У складі української команди виступали Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко

Представниці України відмовилися тиснути руки росіянкам з Міжнародної Асоціації «Небесна грація» Кабаєвої

Українки зі «Школи Дерюгіних» не потисли руки команді нейтральних гімнасток з російськими паспортами на клубному чемпіонаті світу Aeon Cup у Японії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

Представниці України відмовилися тиснути руки нейтральним представницям художньої гімнастики під час церемонії нагородження призерів змагань.

У складі української команди виступили Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко.

Нагадаємо, українська команда «Школа Дерюгіних» перемогла на клубному чемпіонаті світу Aeon Cup з художньої гімнастики у Японії.

Наші дівчата випередили спортсменок Міжнародної Асоціації «Небесна грація» Аліни Кабаєвої, які виступали у нейтральному статусі. ЗМІ називають Кабаєву коханкою російського диктатора Володимира Путіна.

Переможницею багатоборства стала Онофрійчук, а Каріка посіла 5 місце

Горащенко стала п'ятою у багатоборстві серед юніорок.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».