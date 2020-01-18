Українська легкоатлетка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту



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18-річна українка Магучих встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Українка встановила рекорд з результатом 2,01 метри

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих встановила світовий рекорд U20 зі стрибків у висоту у приміщенні.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Повідомляється, що українка встановила рекорд з результатом 2,01 метри. Цей результат забезпечив спортсменці перемогу на змаганнях «Меморіал Дем'янюка» у Львові.

«Стрибалося дуже кльово. 2,01 — мій особистий рекорд у приміщеннях. Наступний старт у Коттбусі (29 січня). Змагатимемося і показуватимемо високі результати», — заявила Магучих.

Нагадаємо, що торік Магучих шокувала спортивний світ. Вона стала чемпіонкою Європи серед молоді і віце-чемпіонкою світу серед дорослих. Але вразила низкою фантастичних результатів. Спершу Ярослава ще у 17-річному віці стала наймолодшою атлеткою в історії, якій підкорилася висота два метри. З ним Магучих стала наймолодшою переможницею етапу «Діамантової ліги».

Пізніше на чемпіонаті світу в Досі Ярослава показала однаковий результат з чемпіонкою – росіянкою Марією Ласіцкене. Продемонстровані тоді Ярославою 2,04 м – світовий рекорд серед молоді.

За підсумками року Ярославу визнали найкращою молодою легкоатлеткою в Європі і світі, а також найобдарованішою молодою спортсменкою Старого Світу.

Також варто сказати, що чудово розпочала цей рік ще одна топова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко. На «Різдвяних стартах» у Києві віце-чемпіонка світу-2017 перемогла з результатом два метри рівно.