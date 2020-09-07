Автор дублю у ворота України побив історичний рекорд серед оборонців



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Гол Рамоса з пенальті у ворота Пятова Twitter Copa Mundial FIFA

Рамос став найкращим бомбардиром в історії національних збірних серед захисників

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос, два голи якого допомогли команді Луїса Енріке розгромити в поєдинку Ліги націй Україна (4:0), встановив нове світове досягнення.

34-річний футболіст після цього матчу став найкращим бомбардиром серед захисників в історії національних збірних. Тепер в його активі 23 голи в 172 матчах за збірну Іспанії. Раніше рекордсменом за цим показником був екс-захисник збірної Аргентини Даніель Пассарелла, в активі якого 22 голи.

#Stats @SergioRamos anotó su gol con la @SeFutbol y superó a Daniel Passarella (22) como el defensa más goleador en el fútbol de selecciones. pic.twitter.com/pM7zOSPuIn — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) September 6, 2020

Крім того, досвідчений оборонець тепер він ділить восьме місце з Альфредо ді Стефано в списку кращих бомбардирів в історії збірної Іспанії. Рамос обігнав колишнього півзахисника Мічела Гонсалеса (21 гол) і Хуліо Салінаса (22 голи). Лідерами «Фурії Рохи» залишилися Давід Вілья (59), Рауль (44) та Фернандо Торрес (38).

Нагадаємо, що у грі зі збірною України Рамос реалізував пенальті та забив один м’яч ударом головою.