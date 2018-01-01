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    МОК не допустив до участі в Іграх-2018 спортсменів основного складу збірної команди РФ з фігурного катання

    У прес-службі ОКР обурені таким рішенням
    Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) не допустив до участі в XXIII Олімпійських зимових іграх 2018 року в Кореї спортсменів основного складу збірної команди Росії з фігурного катання Cтолбову Ксенію (парне катання) і Букіна Івана (танці на льоду). Про це повідомляє прес-служба Олімпійського комітету Росії (ОКР). У прес-службі ОКР обурені таким
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    Ксенія Столбова та Федір Клімов. Фото: РИА
    Ксенія Столбова та Федір Клімов. Фото: РИА

    У прес-службі ОКР обурені таким рішенням

    Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) не допустив до участі в XXIII Олімпійських зимових іграх 2018 року в Кореї спортсменів основного складу збірної команди Росії з фігурного катання Cтолбову Ксенію (парне катання) і Букіна Івана (танці на льоду).

    Про це повідомляє прес-служба Олімпійського комітету Росії (ОКР).

    У прес-службі ОКР обурені таким рішенням, зокрема, його назвали провокацією.

    «Федерація фігурного катання на ковзанах Росії глибоко обурена необґрунтованим рішенням МОК, що нагадує провокацію з метою змусити російських спортсменів будь-яким шляхом відмовитися від участі в Іграх», - йдеться у повідомленні.

    23 січня також стало відомо, що до Олімпійських ігор в Пхьончхані не допущені ще два російських біатлоніста - Олексій Волков та Євген Гаранічев.

    Також повідомлялося, що п'ять російських хокеїстів, які є кандидатами в збірну на Олімпійські ігри-2018, не зіграють в Пхьончхані через заборону Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

    Як відомо, у вівторок перший віце-президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков повідомив, що МОК наразі вирішив не запрошувати на Олімпіаду ряд провідних російських спортсменів, серед яких олімпійський чемпіон з біатлону Антон Шипулін, лижник Сергій Устюгов і шестиразовий олімпійський чемпіон з шорт-треку Віктор Ан.

    Зазначимо, що комісія МОК під керівництвом Валері Фурнерон скоротила групу російських претендентів на участь в Олімпіаді-2018 з 500 до 389 осіб.

    Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

    Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.

    Росія допінг Олімпійські Ігри
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