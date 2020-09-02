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    У Москві помер футболіст, який залишив яскравий слід в Україні

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    Борис петров неодноразово повертався в Кропивницький - У Москві помер футболіст, який залишив яскравий слід в Україні
    Борис петров неодноразово повертався в Кропивницький
    Світлина - Московська федерація футболу

    Борисові Петрову було 82 роки

    На 83-му році життя в Москві помер легендарний футболіст кропивницької «Зірки», багаторічний капітан команди, Борис Петров.

    Борис Петров був у складі «Зірки», коли та дебютувала 1958 року в змаганнях майстрів чемпіонату СССР. Після декількох сезонів в «Зірці», Петров виступав за московські клуби «Спартак», ЦСКА та «Локомотив». Але потім знову повернувся до «Зірки», де закінчив кар’єру гравця і розпочав кар’єру тренера, здобувши разом з командою Кубок УССР 1973 року.

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    «Зірка» – перший володар Рубінового кубка 1961 року. З почесним призом – капітан Борис Петров

    Пропрацювавши вісім років тренером в московському «Локомотиві», в 1984-1986 роках Борис Миколайович знову працював у Кропивницькому, в «Зірці», якій він віддав 13 років свого життя.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зірка» ФК Спартак (Москва) ФК «Локомотив» (Москва) Борис Петров
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