Відомий російський футболіст назвав екс-тренера львівських «Карпат» «дебілом»



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Олег Кононов vs Ігорь Шалімов: битва великих «м'ясників» Чемпионат.сom

Олег Кононов сам обрав собі «команду для душі й серця»

Комедія «з-за порєбріка». Комічні ситуації там трапляються навіть на сумних подіях. Почалося все з того, що нинішній головний тренер московського «Спартака» Олег Кононов, який колись впродовж чотирьох років тренував львівські «Карпати», виступив з промовою на могилі колишнього гравця «червоно-білих» Федора Черенкова, якому сьогодні, 26 липня, виповнилося б 60.

«Вітаю Федора з 60-річчям, - позначив гальмівний шлях Олег Георгійович із перших слів. – Всіх його друзів, всіх уболівальників «Спартака». Всі ми знаємо який гравець і яка людина він був. Рідкість, коли поєднується і простота душевна, і розум, і інтелект. Таких гравців - одиниці. У світі, напевно, була недооцінка Федора. Є такі зірки, як Кройфф і Платіні, Фьодор знаходиться нарівні з ними. Ми повинні всіляко говорити про це. Не тільки у нас, але і у всьому світі. Повинні цінувати своїх ветеранів, дивитися їхні ігри.

У нас на базі встановили телевізори, де гравці переглядають матчі наших ветеранів. Там є і матчі Фьодора. Нам би дуже хотілося відповідати цьому рівню. У сучасному дусі, звичайно. Зі мною приїхали молоді півоборонці «Спартака». Дуже хотів би, щоб вони пройнялися тією грою, вивчаючи життя таких людей як Фьодор. Хочеться, щоб вони брали те, чого їм бракує, у цих футболістів. Фьодор завжди в наших серцях. Зв'язка Гаврилова і Черенкова – то те, на що треба рівнятися. З Днем народження!».

А трохи згодом на цитату в своєму Instagram відреагував колишній гравець і тренер «Спартака» Ігорь Шалімов. Відреагував різко: «Звичайно, то сильно – привітати Черенкова з Днем народження і ювілеєм. Чого «Спартак» хоче домогтися з цим дебілом?».

Правда, згодом Шалімов своє повідомлення прибрав. Але скрін-шоти не горять.