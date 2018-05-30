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    У новому сезоні Української хокейної ліги буде виступати команда з Херсону

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    У новому сезоні Української хокейної ліги буде виступати команда з Херсону

    Херсонський «Дніпро» - нове ім'я на карті професійного хокею України

    На адресу Української хокейної ліги надійшла заявка на участь в чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 2018/19 від херсонського «Дніпра».

    Таким чином, клуб приєднався до УХЛ і став п'ятим учасником майбутнього сезону, інформує прес-служба ліги.

    Зазначимо, що херсонський «Дніпро» - нове ім'я на карті професійного хокею України.

    На зорі XXI століття клуб з такою назвою виступав у Першій лізі чемпіонату України з хокею, а в сезоні 2009/10 - в Дивізіоні Б української першості.

    Також за підсумками сезону 2017/18 херсонська ДЮСШ вперше в своїй історії завоювала звання найкращої хокейної школи України - її вихованці стали володарями срібних медалей в вікових категоріях U20, U16, U12.

    Раніше заявки на участь в чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 2018/19 прислали призери минулого чемпіонату Української хокейної ліги «Білий Барс», «Кременчук», «Донбас» і МХК «Динамо».

    Зазначимо, що майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.

    чемпіонат України хокей
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