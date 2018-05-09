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    У Португалії назвали ім'я наступника Фонсеки на посаді тренера «Шахтаря»

    Але у новоспеченого чемпіона Португалії є й інші пропозиції в Європі
    Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау може очолити «Шахтар». Португальський фахівець потрапив в шорт-лист донецького клубу на той випадок, якщо нинішній наставник «гірників» Паулу Фонсека не підпише новий контракт. Про це інформує авторитетне видання A Bola. У новоспеченого чемпіона Португалії Консейсау є й
    • Сьогодні, 11:55
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    <p>Сержіу Консейсау</p>

    Сержіу Консейсау

    Але у новоспеченого чемпіона Португалії є й інші пропозиції в Європі

    Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау може очолити «Шахтар».

    Португальський фахівець потрапив в шорт-лист донецького клубу на той випадок, якщо нинішній наставник «гірників» Паулу Фонсека не підпише новий контракт.

    Про це інформує авторитетне видання A Bola.

    У новоспеченого чемпіона Португалії Консейсау є й інші пропозиції в Європі.

    Але в пріоритетах «Порту» зберегти свого наставника на майбутній сезон, повідомляє газета.

    Нагадаємо, «Порту» виграв Liga ZON Sagres кілька днів тому, коли конкуренти «Спортинг» і «Бенфіка» розійшлися миром в очному матчі.

    Раніше повідомлялося, що головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист «Наполі».

    Джерело: Террикон

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека
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