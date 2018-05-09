У Португалії назвали ім'я наступника Фонсеки на посаді тренера «Шахтаря»

Але у новоспеченого чемпіона Португалії є й інші пропозиції в Європі

Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау може очолити «Шахтар». Португальський фахівець потрапив в шорт-лист донецького клубу на той випадок, якщо нинішній наставник «гірників» Паулу Фонсека не підпише новий контракт. Про це інформує авторитетне видання A Bola. У новоспеченого чемпіона Португалії Консейсау є й