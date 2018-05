У Португалії назвали ім'я наступника Фонсеки на посаді тренера «Шахтаря»

Але у новоспеченого чемпіона Португалії є й інші пропозиції в Європі

Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау може очолити «Шахтар».

Португальський фахівець потрапив в шорт-лист донецького клубу на той випадок, якщо нинішній наставник «гірників» Паулу Фонсека не підпише новий контракт.

Про це інформує авторитетне видання A Bola.

У новоспеченого чемпіона Португалії Консейсау є й інші пропозиції в Європі.

Але в пріоритетах «Порту» зберегти свого наставника на майбутній сезон, повідомляє газета.

Нагадаємо, «Порту» виграв Liga ZON Sagres кілька днів тому, коли конкуренти «Спортинг» і «Бенфіка» розійшлися миром в очному матчі.

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист «Наполі».

A Bola: #FCPorto Conceicao on Shakhtar’s wish list to replace Paulo Fonseca, if he leaves. Many around Europe like Conceicao as manager but Porto’s main off season priority is to keep him.