У Португалії назвали ім'я наступника Фонсеки на посаді тренера «Шахтаря»
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Сержіу Консейсау
Але у новоспеченого чемпіона Португалії є й інші пропозиції в Європі
Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау може очолити «Шахтар».
Португальський фахівець потрапив в шорт-лист донецького клубу на той випадок, якщо нинішній наставник «гірників» Паулу Фонсека не підпише новий контракт.
Про це інформує авторитетне видання A Bola.
У новоспеченого чемпіона Португалії Консейсау є й інші пропозиції в Європі.
Але в пріоритетах «Порту» зберегти свого наставника на майбутній сезон, повідомляє газета.
Нагадаємо, «Порту» виграв Liga ZON Sagres кілька днів тому, коли конкуренти «Спортинг» і «Бенфіка» розійшлися миром в очному матчі.
Раніше повідомлялося, що головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист «Наполі».
A Bola: #FCPorto Conceicao on Shakhtar’s wish list to replace Paulo Fonseca, if he leaves. Many around Europe like Conceicao as manager but Porto’s main off season priority is to keep him.— PortugueseSoccer.com (@PsoccerCOM) 9 мая 2018 г.
Джерело: Террикон