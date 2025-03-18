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Трамп підтримав ідею Путіна організувати у США і РФ матчі між гравцями НХЛ і КХЛ, – Кремль

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Трамп підтримав ідею Путіна організувати у США і РФ матчі між гравцями НХЛ і КХЛ, – Кремль
Сьогодні Трамп та Путін провели телефонну розмову

У Кремлі не повідомили про можливий формат проведення анонсованих хокейних поєдинків

У Кремлі стверджують, що президент США Дональд Трамп підтримав ідею російського диктатора Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими хокеїстами, які виступають у північноамериканській НХЛ та російській КХЛ. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок, 18 березня, Трамп та Путін провели телефонну розмову.

«Дональд Трамп підтримав ідею Володимира Путіна організувати хокейні матчі у США та Росії між російськими та американськими гравцями, які виступають у НХЛ та КХЛ», – повідомляється на сайті Кремля.

Варто зазначити, що жодної інформації про формат можливих поєдинків наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Представник Білого дому повідомив NBC News, дзвінок тривав понад півтори години.

Раніше американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення російсько-української війни. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що США перебувають «на фінішній прямій».

Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планував обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.

Нагадаємо, що збірну Росії з хокею не допустили до участі у чемпіонаті світу 2026 року

4 лютого, відбулося засідання виконкому Міжнародної федерації хокею. На ньому було ухвалено рішення про недопуск національної збірної Росії на чемпіонат світу 2026 року.

У Федерації хокею Росії буде право оскаржити рішення Міжнародної федерації хокею після закінчення чемпіонату світу 2025 року. Варто зазначити, Міжнародна федерація хокею допускає можливість перегляду рішення у разі припинення російської збройної агресії проти України .

Рішення щодо участі збірної Росії в олімпійському хокейному турнірі у 2026 році ще не ухвалено.

Теги: путін Дональд Трамп переговори хокей Континентальна хокейна ліга НХЛ

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