У Росії поліція затримала бійця ММА Турканов за татуювання, схожі на свастику



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За словами бійця, він сповідує язичництво, а малюнки на тілі - це символи його віри

Російський боєць ММА Михайло Турканов був затриманий московської поліцією під час його бою в одному зі столичних ресторанів. Про це повідомляє телеграм-канал «Мутко проти».

Повідомляється, що правоохоронні органи збентежило велика кількість татуювань на тілі бійця. Деякі з них, на думку російських поліцейських, нагадують свастику. Відразу після поєдинку до Михайла підійшли співробітники поліції і попросили пройти за ними.

Турканов, втім, не погодився з тим, що його татуювання є свастикою. За словами бійця, він сповідує язичництво, а малюнки на тілі - це символи його віри.

Джерело: Чемпионат.com