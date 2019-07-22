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    У Росії поліція затримала бійця ММА Турканов за татуювання, схожі на свастику

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    У Росії поліція затримала бійця ММА Турканов за татуювання, схожі на свастику

    За словами бійця, він сповідує язичництво, а малюнки на тілі - це символи його віри

    Російський боєць ММА Михайло Турканов був затриманий московської поліцією під час його бою в одному зі столичних ресторанів. Про це повідомляє телеграм-канал «Мутко проти».

    Повідомляється, що правоохоронні органи збентежило велика кількість татуювань на тілі бійця. Деякі з них, на думку російських поліцейських, нагадують свастику. Відразу після поєдинку до Михайла підійшли співробітники поліції і попросили пройти за ними.

    Турканов, втім, не погодився з тим, що його татуювання є свастикою. За словами бійця, він сповідує язичництво, а малюнки на тілі - це символи його віри.

    Джерело: Чемпионат.com

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